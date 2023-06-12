Geniz akıntısına nane ya da lavanta yağı

Geçmeyen geniz akıntısının nedenlerinden biri de alerjiler. Uyuyacağınız odada nane yağı bulundurmak uyku esnasında geniz akıntısı oluşma riskini de en aza indirecektir. Dilerseniz 1 damla nane yağı ile 1 bardak suyu karıştırıp içebilirsiniz. Nane yağınız yoksa lavanta yağı mis gibi kokusuyla imdadınıza yetişecektir. Balgam ve geniz akıntısı için ferahlatıcı lavanta yağından faydalanabilirsiniz. Lavanta yağı, tıpkı nane yağı gibi keskin kokusuyla geniz yolunu rahatlatır. Geniz akıntısından meydana gelen balgamların atılımını hızlandıran lavanta yağı, nefes alımını da kolaylaştırmaktadır. Bunun için lavanta yağını biraz suyla karıştırıp solumanız yeterli olacaktır.

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