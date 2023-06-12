Sınırsız tatil öğrenme kaybına neden oluyor

Psikolog Doğancan Dursun, öğrenciler için 16 Haziran'da başlayıp 11 Eylül'de son bulacak uzun yaz tatilinde anne babaları öğrenme kayıplarına karşı uyararak, "Eğer çocuklar bu büyük tatili hiçbir şey yapmadan geçirirse akademik becerilerinde başladıkları noktaya olmasa da yüzde 20-30 kayıpla geriye dönebilirler. Çözüm için çocuğunuzla birlikte öğrenmeyi ve eğlenmeyi içeren etkinlik takvimi hazırlayın" dedi. Klinik Psikolog Dursun, ders yılının

bitimiyle birlikte milyonlarca evde çocukların tatili nasıl geçireceği konusunun konuşulduğunu söyledi. Bulunan çözüm ne olursa olsun sonuçta uzun tatilde sınırların kalktığını, çocukların uyku saatinden bilgisayar oyunları oynama sürelerine kadar pek çok şeyin değiştiğini belirten Dursun, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.



Tatillerde çocukların ekran bağımlılığının ürkütücü hale geldiğini belirten Dursun, "Yaz tatili, aslında adı üstünde tatil, çalışmanın durması, ara verilmesi anlamında. Ancak buradaki çalışmanın durması ve uzun süreyi doğru anlayamazsak bu tatil olabilecek pek çok olumsuz şeye gebe bir süreç. Özellikle ilkokul düzeyinde okuma ve matematik becerilerinde bahsettiğimiz kayıp çok sık görülüyor. Tabii bununla kalmıyor, uyku saatleri de bozulunca çocuklarda hem nörolojik hem psikolojik bir takım sorunlar da beraberinde geliyor. Düzenli ve yeterli gece uykusu olmayan çocuklar kaygı bozukluğu, depresyon, öfke patlamalarına daha yatkın bir çocuk haline geliyorlar. Ayrıca öğrenme becerileri de uykusuzluktan olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER