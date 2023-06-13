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Haberler Sağlık Ekmeği kızartmak faydalı mı?

Ekmeği kızartmak faydalı mı?

13.6.2023

Gazete

Ekmeği kızartmak faydalı mı?
KIZARTMA işlemi ekmeğin glisemik indeksini düşürür. Daha düşük glisemik indeksli bir karbonhidrat daha yavaş parçalandığı için glikozun kan dolaşımına daha yavaş ve dengeli bir şekilde salınmasını sağlar. Kızarmış ekmeği daha sağlıklı yapan şey de budur.
KIZARMIŞ ekmeğin tek dezavantajı, akrilamid adı verilen bir kimyasal içerebilmesidir. Bu kimyasal ancak aşırı kızartılmış, yanmış ekmeklerde ortaya çıkar. Ekmeğinizi kızartırken aşırıya kaçmamak, tamamen koyu kahverengiye ulaşmadan hafifçe kızartmak, ekmeğin en sağlıklı haline ulaşmanızı sağlar
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