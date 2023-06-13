  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kalpte ritim bozukluğu

Kalpte ritim bozukluğu

13.6.2023

Gazete

Kalpte ritim bozukluğu
KALBİN normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışmaması sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumuna denir. Kalpte çarpıntı en belirgin kalp ritim bozukluğu belirtisidir. Çarpıntıdan sonra en sık görülen belirtiler, baş dönmesi ve bayılmadır. Kalp ritim bozukluğunda uygulanacak tedavi; ritim bozukluğunun çeşidine ve ciddiyetine bağlı olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla özellikle bu tür yakınmalarda zaman kaybetmeden mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA