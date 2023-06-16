Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Sindirim sisteminin düzelmesine yardımcı olur. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.



Hem cilt hem de göz sağlığı için iyi gelir.



Potasyum içeriği ile sağlığa faydalıdır. Zihinsel fonksiyonların gelişimi için de yarar sağlar.

