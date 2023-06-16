Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Amerika ve Avrupa'da yoğun olarak tüketilen, Türkiye'de de son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları ise merak konusu.
Amerika ve Avrupa'da yoğun olarak tüketilen, Türkiye'de de son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları ise merak konusu.
Faydalı bir bitki olduğu için zayıflamak isteyen kişilerin de diyet listesinde yer alan Brüksel lahanası hakkında bilinmesi gerekenler...
BRÜKSEL LAHANASI FAYDALARI
Brüksel lahanası kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir.
K vitamini içeri ile birlikte kemik gelişimi için önemli bir yer tutar.
C vitamini deposu olan Brüksel lahanası bağışıklık sistemi için de dost besinlerden biridir.
Sindirim sisteminin düzelmesine yardımcı olur. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.
Hem cilt hem de göz sağlığı için iyi gelir.
Potasyum içeriği ile sağlığa faydalıdır. Zihinsel fonksiyonların gelişimi için de yarar sağlar.
Hamilelik sürecine olumlu katkılar sunar.
Kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı bir besindir.
Şeker hastalığı ile mücadele eder.
Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunur, zayıflamak isteyen kişiler tarafından yoğun olarak tüketilir.
Tansiyonun düşürülmesinde yardımcıdır. Diş eti sağlığı için olumlu etkileri bulunur.