  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Amerika ve Avrupa'da yoğun olarak tüketilen, Türkiye'de de son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları çokça merak ediliyor. Peki brüksel lahanasının faydaları nelerdir? Brüksel lahanası hangi hastalıklara iyi gelir?

16.06.2023, 16:24 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 16:25

Amerika ve Avrupa'da yoğun olarak tüketilen, Türkiye'de de son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları ise merak konusu.

Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Faydalı bir bitki olduğu için zayıflamak isteyen kişilerin de diyet listesinde yer alan Brüksel lahanası hakkında bilinmesi gerekenler...

Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

BRÜKSEL LAHANASI FAYDALARI

Brüksel lahanası kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

K vitamini içeri ile birlikte kemik gelişimi için önemli bir yer tutar.

C vitamini deposu olan Brüksel lahanası bağışıklık sistemi için de dost besinlerden biridir.

Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Sindirim sisteminin düzelmesine yardımcı olur. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Hem cilt hem de göz sağlığı için iyi gelir.

Potasyum içeriği ile sağlığa faydalıdır. Zihinsel fonksiyonların gelişimi için de yarar sağlar.

Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Hamilelik sürecine olumlu katkılar sunar.

Kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı bir besindir.

Şeker hastalığı ile mücadele eder.

Kanser riskini azaltıyor, kalp sağlığını koruyor!

Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunur, zayıflamak isteyen kişiler tarafından yoğun olarak tüketilir.

Tansiyonun düşürülmesinde yardımcıdır. Diş eti sağlığı için olumlu etkileri bulunur.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA