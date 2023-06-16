Mucizenin adı brokoli! Brokolinin bilinmeyen özellikleri...

Brokoli, günlük tüketilmesi önerilen ve sağlıklı bir vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılar. Lahana ailesi üyelerinden olan brokolide protein ve lif oranı oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra folik asit, magnezyum, kalsiyum ve selenyum bulunur. B vitamini oranı da fazla olan brokolinin faydaları hakkında bilinmeyen çok fazla bilgi vardır. Bağışıklık sisteminin dostu, kanser hücrelerin düşmanı olan brokoli hakkında merak edilen her şeyi bulabileceğiniz yazımızı okuyabilirsiniz.

BROKOLİ NE İŞE YARAR?

Brokoli şifalı sebzeler arasında önemli bir yere sahiptir. Sağlıksız hücrelere karşı koruyucu bir duvar görevi görür. Kaygı ve stresi azaltmaya yarayan antioksidan içeriği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi cilt kırışıklıklarının oluşmasını geciktirir. Brokoli aynı zamanda vücuttaki pH seviyesini düzenleyen alkali ihtiyacını karşılar.