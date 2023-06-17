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Haberler Sağlık Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan ve çokça tüketilen karpuz ile muhteşem bir tarife var mısınız? Belki de hiç duymadığınız ya da tatmadığınız bu çorbayı mutlaka deneyin. İşte size kase kase içebileceğiniz karpuz çorbası tarifi...

17.06.2023, 10:31 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 10:31

Karpuz, içerdiği sıvı miktarı bakımında doğada bulunan en güçlü besindir. Vücudun sıvı oranını fazlasıyla karşılayan karpuz, yazın en çok tüketilen meyveleri arasında yer alır.

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

Değişik bir tarifle geldik size... Karpuz çorbası tarifiyle!

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

KARPUZ ÇORBASI TARİFİ:

MALZEMELER

2 su bardağı taze sıkılmış karpuz suyu
100 gr beyaz peynir
1 avuç taze nane yaprağı
2 çorba kaşığı toz şeker

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

1 çorba kaşığı limon

1 çay kaşığı çörek otu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 dilim tam buğday ekmeği

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

YAPILIŞI

Öncelikle karpuzun çekirdeklerini güzelce temizleyin. Daha sonra el blenderı kullanarak karpuzunuzu püre edin.

Suyu ve çörek otunu püre haline getirdiğiniz karpuzun içene aktarın. Ardından karıştırarak buzdolabına soğuması için koyun.

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

Bu sırada nane püresini hazırlayabilirsiniz. Nane ve toz şekeri havada güzelce dövün. Daha sonra limon suyu ilave edin ve bu püreyi de buzdolabına alın.

Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

3 saat beklettiğiniz karpuz karışımın üzerine nane püresini dökerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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