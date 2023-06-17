Bu tarifi hiç denediniz mi? İşte kase kase içeceğiniz karpuz çorbası tarifi...

Karpuz, içerdiği sıvı miktarı bakımında doğada bulunan en güçlü besindir. Vücudun sıvı oranını fazlasıyla karşılayan karpuz, yazın en çok tüketilen meyveleri arasında yer alır.
Karpuz, içerdiği sıvı miktarı bakımında doğada bulunan en güçlü besindir. Vücudun sıvı oranını fazlasıyla karşılayan karpuz, yazın en çok tüketilen meyveleri arasında yer alır.
Değişik bir tarifle geldik size... Karpuz çorbası tarifiyle!
KARPUZ ÇORBASI TARİFİ:
MALZEMELER
2 su bardağı taze sıkılmış karpuz suyu
100 gr beyaz peynir
1 avuç taze nane yaprağı
2 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı limon
1 çay kaşığı çörek otu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 dilim tam buğday ekmeği
YAPILIŞI
Öncelikle karpuzun çekirdeklerini güzelce temizleyin. Daha sonra el blenderı kullanarak karpuzunuzu püre edin.
Suyu ve çörek otunu püre haline getirdiğiniz karpuzun içene aktarın. Ardından karıştırarak buzdolabına soğuması için koyun.
Bu sırada nane püresini hazırlayabilirsiniz. Nane ve toz şekeri havada güzelce dövün. Daha sonra limon suyu ilave edin ve bu püreyi de buzdolabına alın.
3 saat beklettiğiniz karpuz karışımın üzerine nane püresini dökerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...