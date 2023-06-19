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Haberler Sağlık Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

İncir ve süt ikilisini hiç birlikte denediniz mi? Bu ikili birlikte tam bir şifa! Kaynayan sütün içine incir atınca ne olur? Bilmediğiniz pek çok faydası var. Bu karışımı bir kere denediğinizde daha bırakmak istemeyeceksiniz. İşte kaynayan sütün içine atılan incirin muhteşem faydaları...

19.06.2023, 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 16:18

Taze ve özellikle kuru incirin yenilmesiyle insan bedeninin hücreleri yenilenir. İncir, içerdiği yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir.

Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

Örneğin, 100 gr. kuru incir yenilirse bedenin günlük gereksinimlerinden kalsiyumun yüzde 17'si, demir ve magnezyumun yüzde 30'u, fosforun yüzde 20'si, B1 vitamininin yüzde 5'i ve B2 vitamininin yüzde 4'ü alınmış olur.

Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

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Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın. Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın.

Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.

Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz. En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

Kaynayan sütün içine atın: Bakın neler oluyor!

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.

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