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Haberler Sağlık Skolyozun nedeni ve bilinmeyen türü

Skolyozun nedeni ve bilinmeyen türü

19.6.2023

Gazete

Skolyozun nedeni ve bilinmeyen türü
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Evrim Coşkun, "omurga eğriliği" olarak tanımlanan skolyozun nedeni bilinmeyen "idiopatik" türünün özellikle ergenlik çağında görüldüğünü, erken tanı için de ebeveynlerin çocuklarını gözlemlemeleri gerektiğini söyledi. PROF. Dr. Coşkun daha sonra, skolyozun derecesi veya rotasyonu ne kadar ileriyse bireyin günlük yaşamının o derece etkilendiğini, bu yüzden omurga eğriliğinin açıları ilerlemeden erken evrede fark edilmesinin tedavi şansını ve başarısını o oranda artırdığını söyledi.
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