Kronik bronşit ve tedavi yöntemleri

BAKTERİYEL olduğu saptanan bronşitlerde antibiyotik kullanımı uygun bulunabilmekle beraber, akut bronşitlerin bir kısmının virüsler nedeniyle kaynaklanması nedeniyle herhangi bir antibiyotiğe ihtiyaç duymadan iyileşebilmektedir. Akut bronşitte bol su tüketimi ile alerjilere sebep olan veya bronşları tahriş edebilecek maddelerden uzak durmak tedavinin bir parçası olabilir. Bazı durumlarda, bronşit belirtileri uzun sürebilir. Semptomlar üç aydan sürerse, "kronik bronşit" olarak tanımlanabilir. Kronik bronşit hastalarında antibiyotik tedavisi kullanılabilmektedir.

DAHA ÇOK KADINLARDA GÖRÜLÜR

TIPTA halluks valgus olarak adlandırılan ayak kemiği rahatsızlığı daha çok kadınlarda görülür. Ayrıca düz taban rahatsızlığı olan kişilerde de kendini gösterir. Tedavi seçeneklerinde daha çok ameliyat tercih edilmektedir. Buna ek olarak ameliyattan önce gece makarası, silikon aparatlar ya da kişiye özel olarak hazırlanan tabanlıklar da hastalığın ilerlemesini engellemek amacıyla tercih edilebilir.

SAĞLIK KAYNAĞI MOR PANCARA BÜYÜK İLGİ

LAHANA ailesinden olan mor pancar sonbahar ve kış mevsiminde yetişen oldukça sağlıklı, vitamin deposu bir sebzedir. Hemen hemen dünyada en çok yetiştirilen sebzelerin birinci sırasında yer alır. Mor pancarın içerisinde bol miktarda C vitamini ve sülfür içerir. Sinir sisteminin zarar görmesinin ve alzeheimer hastalığını önleyen mor pancar, K vitamini ve antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Mor pancarı öğrencilerin bolca tüketmesi öğrenmeyi kolaylaştırır ve dikkat dağınıklığını önler.

İYİ BİR MAGNEZYUM KAYNAĞIDIR

MAŞ fasulyesi, şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek faydalı bir lif kaynağıdır. Ayrıca kan şekerini düzenlemeye de yardımcı olan magnezyum kaynağıdır. Kolayca zayıflamayı sağlar. Maş fasulyesi kalorisi ve yağı düşüktür bu nedenle iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Maş fasülyesi tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilir, bu da daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.