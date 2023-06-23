Okaliptus çayı faydaları nelerdir?

OKALİPTUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Okatiptus çayı taze ya da kurutulmuş okaliptüs yapraklarından demlenir. 1 tutam okaliptüs yaprağının üzerine kaynatılmış bir bardak su eklenip 10 dakika kadar demlendirilir. Okaliptus çayı günde 2 veya 3 kez tüketilebilir.

OKALİPTUS ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Pek çok bitki çayında olduğu gibi okaliptus çayı zayıflatır mı diye merak edenler olacaktır. Okaliptus çayı hazımsızlığı gideri bir özelliği olduğundan zayıflamaya da yardımcı olabilmektedir.