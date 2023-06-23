Okaliptus çayı faydaları nelerdir?

OKALİPTUS ÇAYI NASIL YAPILIR?
1 çay kaşığı kurutulmuş okaliptüs yaprağı kaynamış 1 su bardağının içerisine eklernir ve 10 dakika demlendirilir.
OKALİPTUS ÇAYI NEYE İYİ GELİR?
Okaliptus yapraklarından elde edilen çay, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Diş plağı ve kötü nefes problemlerine iyi gelir. Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Baş ağrısına iyi gelen okaliptüs çayı diyabet hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Yüksek ateşi düşürücü özelliği vardır. Sinüzit ve koah hastalığına iyi gelir.