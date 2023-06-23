Su içmek için susamayı beklemeyin!

Bütün canlılar suya ihtiyaç duyar. Her gün nefesiniz, terlemeniz, idrarınız ve bağırsak hareketlerinizle su kaybedersiniz, bu nedenle gün boyunca su içmeye devam etmeniz önemli oluyor. Bu nedenle, vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için su kaynağını suyla yenilemeniz gerekiyor.

HALSİZLİK YAPAR

Diğer seçenekler su içeren içecekler ve yiyecekler! Vücudumuzdaki her hücrenin hidrasyona ihtiyacı var. Uzmanlar, yeterli su içmenin susuz kalmamak ve genel sağlık için hayati önem taşıdığını söylüyor. Susadığımızı hissettiğimizde vücut zaten susuzdur ve susuzluk baş ağrılarına, böbrekte taş oluşumuna ve halsizliğe neden olur. Yeterince su alıp almadığınızı anlamanın en iyi yolu idrar rengidir. Araştırmacılar, "İdrarınız renksizse veya hafif sarıysa, muhtemelen yeterince sıvı alıyorsunuzdur" diyor.