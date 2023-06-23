Üzüm çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir?

Tatlı ve ekşi olmak üzere iki farklı tadı bulunan üzümün, çekirdekleri son zamanlarda popüler olmaya başlamıştır. Bilhassa yapılan incelemelerde üzüm çekirdeğinin insan sağlığı açısından yararlarının bulunduğu ortaya konmuştur. Eski dönemlerde kadınların güzellik sırrı olan üzüm çekirdeği ayrıca tıbbi alanlarda da çok sık bir şekilde kullanılmaktadır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Üzüm çekirdeğinin faydaları kısaca; İnsan vücudunu, zararlı bileşenlerden arındırır. Bu yüzden dolaşımı olumlu etkiler. Dolaşımı hızlandıran üzüm çekirdeği, damar tıkanıklığını azaltır. Bununla beraber kalp sağlığı açısından da faydalıdır. Uzmanlar, kalp problemi yaşayan bireylerin sürekli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtmektedir.