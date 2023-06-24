Diş kaybında beklemeden implant tedavisi yapılabilir

GELENEKSEL yöntemlerde diş çekildikten ortalama 3-6 ay sonra diş implantı yapılabildiğini belirten Diş Hekimi Gülenay Tutar, gelişen teknoloji ile birlikte artık eksik dişlerin yerine beklemeden implant tedavisinin yapabildiğini söyledi.

AYNI GÜN İMPLANT

Eskiden diş kaybından sonra implantın yerleştirilmesi için belirli bir süre beklendiğini söyleyen Dt. Gülenay Tutar, " Aynı şekilde implant sonrasında da dişlerin görünür kısımlarının yerleştirilmesi için 4-6 ay kadar daha yine bekliyorduk. Ama son 10 yıl içinde olan hızlı gelişmeler sayesinde artık diş kaybı ile aynı günde implantların uygulanması mümkün hale geldi. Aynı şekilde uygulamaya dişsiz başvuran bir birey uygulamadan hemen sonra istediği gülüşe sahip olabiliyor" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA

Diş hekimlerine başvuran hastaların işlem öncesi gerekli klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra hastanın yaşı, diş ve diş eti sağlığı, sigara, diş sıkma gibi alışkanlıkları dikkate alınarak hastaya uygun planlama yapıldığını söyleyen Dt. Gülenay Tutar, "İmplant üzerine yerleştirilecek diş için bilgisayar destekli planlama ve üretim aşamasına geçip hastamızın yüzüne, gülüşüne ve diş eti durumuna uygun yapıyı elde ediyoruz. Ayrıca işlem sırasında kullanılacak implant ve dişlerin seçimi de tedavinin başarısını etkiliyor. Bu teknik sayesinde implant uygulaması sonrası aylarca beklemeye gerek kalmadan operasyondan hemen sonra hastamızın yemek yemesi, konuşması ve özgürce gülümseyebilmesi mümkün oluyor" ifadelerinde bulundu.