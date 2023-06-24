Diz eklemi ağrılarını hafife almayın

Günlük hayatta sık karşılaşılan ve yaşamı zaman zaman olumsuz etkileyen diz eklemi ağrıları hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Toker, diz eklemindeki ağrıların genç ve yaşlılarda genellikle farklı sebeplerle ortaya çıktığını, gençlerde menisküs yırtığı, bağ yaralanması gibi sebepler ön planda iken yaş ilerledikçe diz kireçlenmesinin daha ön plana geçtiğini" söyledi.

Muayene sırasında ağrının yeri ve şiddeti, diz eklem hareketlerinin açıklığı tanı açısından önemli olduğunu belirten Opr. Dr. Gökhan Toker, "Diz kireçlenmesinde en önesmli tanı yöntemi hasta ayakta dururken çekilen ön-arka ve yan röntgen grafileridir. Özellikle önarka çekilmiş filmlerde eklem iç ya da yan tarafının daralma derecesi tedavi seçiminde çok önemlidir" ifadelerini kullandı.