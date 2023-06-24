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Haberler Sağlık İki kilogramdan ağır çanta taşımayın

İki kilogramdan ağır çanta taşımayın

İki kilogramdan ağır çanta taşımayın
OMUZ sıkışması, özellikle ağır kaldırma veya uzun süre bilgisayar başında aynı pozisyonda kalma sonucu ortaya çıkıyor. Kolunuzu kaldırmak, hareket etmek, hatta fermuarınızı çekmekte bile zorlanıyorsanız sebebi omuz sıkışması olabilir. Sürekli tekrar eden hareketler omuz sıkışması sendromuna zemin hazırlıyor. Sporcular ve ev hanımlarının bu açıdan risk altında. Alınabilecek önlemleri ise şöyle: Uzun süre aynı pozisyonda bilgisayar başında durulmamalı, ağırlığı 2 kilogramı geçen çantalar kullanılmamalı, eğer kullanılıyorsa 15- 20 dakika arayla çantanın yeri değiştirilmeli.
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