Meme estetiğinde cerrahi yöntemler

Meme estetiğinin, memenin boyutlarına ve pozisyonuna göre genel olarak üçe ayrıldığını belirten Ekol Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, "Bunlar meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatlarıdır" dedi. Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, cerrahi yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:

BÜYÜTME AMELİYATI

Meme büyütme ameliyatının, küçük olan meme boyutundan psikososyal olarak etkilenen, 18 yaşını doldurmuş kadın hastalarda yapılan estetik ameliyatlar olduğunu belirten Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, "Meme büyütme ameliyatında, silikon protezler kullanılmaktadır. Silikonlar etkili ve kalıcı meme büyütme yöntemlerinden biridir. Buna ek olarak meme büyütme için bazen tek başına bazen kombine olarak yağ enjeksiyonu kullanılabilir. Tercih edilen meme görüntüsüne göre, yuvarlak veya su damlası şekillerindeki meme silikonları, büyük ya da küçük boylarda seçilerek yerleştirilir. Meme büyütme ameliyatında kol altından, meme başı çevresinde veya meme altından ameliyat kesileri açılır ve silikonlar bu kesilerden yerleştirilir. Gerekli ise yağ enjeksiyonu ile de silikonla oluşturulan görünüm desteklenir ve kesiler dikilerek meme büyütme ameliyatı sonlandırılır" diye konuştu

KÜÇÜLTME AMELİYATI

Bu ameliyatta, meme altından, meme ucu etrafından kesiler açılır. Açılan kesilerden memenin fazla büyük görünmesine sebep olan yağ dokuları çıkartılır ve meme ucu uygun şekilde yukarı doğru çekilir. Bunun sebebi küçültülen memeye göre meme ucunun aşağıda kalmaması ve sarkmış bir görüntü yaratmamasıdır. Böylece büyük olan meme hem küçültülmüş hem de dikleşmiş olur. Fazla olan deri kesilir. Gerekli adımlar tamamlanınca kesiler dikilir ve ameliyat sonlanır.