Sağlık turizminde Türkiye’ye hizmet

SATUGEM (Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi) Kurucusu Cemaleddin Saraç, 2020 yılında kurulan SATUGEM'in her geçen gün gelişerek ve büyüyerek Sağlık turizminde artık Türkiye'ye hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin hem sağlık alt yapısı, hem jeopolitik konumu hem de tarihi ve kültürel dokusuyla doğruadımları atmasıyla sağlık turizminde dünyada öncü ülkesi olabileceğini söyleyen Saraç, " SATUGEM'in Türkiye'nin sağlık ve turizm hedefleri doğrultusunda sağlık turizmi alanında sağlık organizasyonları ve sağlık kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ettiğini, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

SATUGEM'in İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Samsun, Adana ve Mersin'in ardından artık Türkiye'de sağlık turizmi alanında hizmet verdiğini söyleyen Cemaleddin Saraç, "Yurtdışındaki hastalar daha çok obezite cerrahisi, mide balonu, mide botoksu, ağız ve diş sağlığı, estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi ve kanser cerrahisinde tercih etmektedirler" diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

2030 yılında Türkiye'nin sağlık turizmi cirosunun 100 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Cemaleddin Saraç, " SATUGEM Türkiye'nin sağlık turizmine katkı sunmak amacıyla kurulan, kurumlara danışmanlık, eğitim faaliyetleri ve kapasite artırmak çalışmaları yapan, yurtdışı hasta erişebilirliklerini artırmak için kurumlar içindeki organizasyonları daha iyileştirilmesini sağlayan bir organizasyon. Biz burada hasta bulmuyoruz. Kurumlar bize ulaşıyor. Onlarla hizmet anlaşması yapıyoruz ve işleyişlerini inceleyip iyileştirmelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Yurt dışından gelen hasta gruplarına da hizmet verdiklerini kaydeden Cemaleddin Saraç, "Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ilgi görüyoruz. Yurtdışındaki hastalar daha çok obezite cerrahisi, mide balonu, mide botoksu, ağız ve diş sağlığı, estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi ve kanser cerrahisinde tercih etmektedirler" diye konuştu.