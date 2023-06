Tüp mideli hastalar bayramda dikkat etmeli!

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa tüp mide ameliyatı geçirmiş hastaların kurban bayramında dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdi. Et tüketiminin oldukça arttığı, kahvaltıda kavurmasıyla ana öğünlerde çeşitli et yemekleriyle hemen hemen her öğünde ziyafet kurulan Kurban Bayramı'nda tüp mideli hastaların dikkatli olmasında fayda olduğunu söyleyen Op. Dr. Türker Karabuğa, "Öncelikle operasyon sonrası henüz katı döneme geçmemiş, doktoru ve diyetisyeni tarafından et tüketmesi onaylanmamış hastaların doktoruna danışmadan tüketmemesi gereklidir" dedi.

Op. Dr. Türker Karabuğa henüz ameliyatın erken fazlarında olan hastaların et ürünlerini kıyma gibi daha yumuşak formlarda tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Et sertliği arttıkça daha fazla çiğneyerek yavaş yemeleri gereklidir. Günün ilerleyen saatlerinde sindirim de yavaşladığından akşam yemekleri yerine öğle yemeklerinde tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.

ETİN DİNLENDİRİLMESİ GEREKİR

Kurbanın kesilir kesilmez tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Karabuğa, "Et en az 24 saat buzdolabında bekletilmelidir. Bekletilmeden pişirilen etler çok daha zor pişer ve zor sindirilir çünkü yeni kesilen etin 'rigor mortis' denilen 'ölüm katılığı' olduğundan midede sindirimi çok daha zordur"

şeklinde konuştu.

PİŞİRME YÖNTEMİ ÖNEMLİ

ETİN az pişmiş olmasının, barındırabileceği bakteriler sebebiyle önerilmediğini söyleyen Op. Dr. Türker Karabuğa, "Fakat tüp mideli hastalar için çok pişmiş et tüketmek çiğnemeyi ve sindirimi zorlaştıracağından orta kıvamda sulu ve yumuşak pişirim en sağlıklısıdır. Ayrıca derin yağda kızartma halde, uzun süre yüksek sıcaklıkta veya direkt ateşle temas halinde pişirilmemelidir. Haşlama, ızgara, buğulama yöntemleri tercih edilmelidir" dedi.