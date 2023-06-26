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Haberler Sağlık Kurban etini dinlendirmek gerekiyor

Kurban etini dinlendirmek gerekiyor

Kurban etini dinlendirmek gerekiyor
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte çok fazla et tüketiminin yaşatabileceği sağlık problemlerinden dolayı uzmanlar, bayram öncesi vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Özellikle sindirimi zor olan etin nasıl tüketilmesi, yanında ne yenilmesi ve nelere dikkat edilmesi konusunda önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Hanife Kara, "Etin aslında bir hafızası var. Bunu sürekli söylüyoruz. O yüzden eti birazcık dinlendirmemiz gerekiyor. Maksimum üç gün et yiyelim ancak sebze ile bunu dengeleyelim" diye konuştu.
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