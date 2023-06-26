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Haberler Sağlık Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

Evde taş gibi yoğurt mayalamak ister misiniz? Katkısız, doğal ve aynı zamanda da kıvamlı yoğurt yapmak isteyenler buraya! İşte manda yoğurdunu bile geride bırakacak taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı...

Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar. Öyleyse gelin birlikte sağlıklı ve lezzet deposu yoğurt mayalama yöntemlerine bir bakalım…

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz. Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın. Ardından çömleklerin ağzını havlu bez ile kapatın. Tencere ve kavanoz dışında, çömlek mayalama yöntemini de mutlaka deneyin. Lezzetine inanamayacaksınız…

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor. (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız) Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

YOĞURDUN SAĞLIĞA OLAN YARARLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren, besin değeri oldukça yüksek besinlerden biri oluyor. Özellikle kemik gelişiminde önemli rol oynayan bu ürün, gaz, ishal ve şişkinliği gidermeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda ise kilo vermeyi hızlandırdığı tespit edildi.

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Düzenli yoğurt tüketimi bağışıklık sistemini oldukça güçlendirir. Aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip gibi oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Yapılan araştırmalarda, yoğurdun kalp sağlığını önemli derecede desteklediği tespit edildi. Bununla beraber az yağlı süt ürünleri tüketmek, daha hızlı doymanızı sağlayacak ve açılığınızı giderecektir.

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

KAS GELİŞİMİNİ SAĞLAR

Yoğurt, protein açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin, vücutta kas ve dokuları oluşturmak için gerekli tüm temel amino asitleri içerir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kilo vermek istiyorsanız, düzenli yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu besin hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak, aynı zamanda sizi tok tutarak, fazla yemek tüketimini önleyecek. Yapılan çalışmalarda, öğleden sonra atıştırması olarak yüksek proteinli yoğurt tüketmenin açlığı azalttığını, tokluğu artırdığını ve akşam yemeği yeme ihtiyacını geciktirdiğini ortaya koydu.

Bununla beraber, Washington Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma, yoğurdun daha düşük açlık dereceleri ve daha yüksek tokluk dereceleri ile sonuçlandığı tespit edildi.

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

TİP 2 DİYABETİ AZALTIR

Yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını etkileyebilen ve glisemik değişkenliği azaltmada potansiyel bir role sahip olan laktik asit bakteri içeriği gibi özellikler içerir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, her gün 1 kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 18 azalttığı tespit edildi.

Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı burada!

GÜNDE NE KADAR YOĞURT TÜKETİLMELİ?

Günlük yoğurt tüketimi, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Eğer peynir ve süt hiç tüketilmiyorsa yoğurt tüketimini artırabilirsiniz. Kahvaltıda peynir ve günde 1 bardak süt tüketiyorsanız, akşam ve öğle yemeğinde 1 kase yoğurt yiyebilirsiniz. Fakat peynir ya da süt tüketen biri değilseniz, günde 3-4 kase yoğurt tüketebilirsiniz.

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