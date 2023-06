Bu bayram sağlığınızı riske atmayın

Yılın o vakti geldi. Bugünlerde Kurban Bayramı'nın coşku ve huzurunu hep beraber yaşıyoruz. Bu özel dönemde, sevdiklerimizle bir araya gelip manevi değerlerimizi paylaşarak bayramı en güzel şekilde kutlayacağız.

Kurban Bayramı, birlikte geçirilen anların, gülen yüzlerin ve sevgi dolu sofraların bayramıdır.

O sofraların vazgeçilmezi de tabii ki kesilen kurban etleridir.

Bu bayramda öne çıkan et tüketimi; hayvan seçiminden etin hazırlanmasına kadar dikkat edilmesi gereken birçok noktayı da beraberinde getirir. Peki bayramda sağlığınız için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sağlıklı et pişirme ve tüketme yöntemleri nelerdir?

BESİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT!

Besin güvenliği, Kurban Bayramı sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

Etin doğru şekilde işlenmesi, saklanması ve pişirilmesi, sağlıklı bir bayram için hayati öneme sahiptir.

Besin güvenliği ilk olarak hayvan seçimiyle başlar.

Kurban edilecek hayvanların seçiminde sağlık açısından dikkatli davranılmalı, kesilecek hayvanların veteriner kontrolünden geçtiğinden ve sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.

Güvenilir kaynaklardan kurban temin etmek, sağlıklı bir ürün almanızı sağlar.

HER AŞAMADA HİJYEN

Etin işlenme ve hazırlık sürecinde hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşır.

Etin kesiminden önce ve sonra ellerinizi temiz tutmanız gereklidir. Özellikle kesim ve işleme ekipmanları düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Aynı zamanda eti, temiz ve steril bir ortamda hazırlanmalısınız.

NASIL SAKLAYALIM?

Kesim alanından gelen etlerin minimum 5-6 saat mümkünse 1 gün dinlendirilmesi hem etin işlenmesini kolaylaştırır hem de lezzetini arttırır. En önemli aşamalardan biri etleri uygun bir şekilde saklamaktır.

Etler, hava almayan kaplarda, uygun sıcaklıkta saklanmalıdır.

Etler kesinlikle buzdolabındaki diğer gıdalarla temas etmemelidir.

Etin buzdolabında saklanma koşulları kesim kalitesi ve parça büyüklüğüne göre değişir fakat taze etler genel olarak buzdolabının iç bölmesinde 1-2 gün bozulmadan muhafaza edilebilir. Bu süre kıymada 12 saate düşer. Eğer etler uzun süreli saklanacaksa uygun parçalara ayrılarak şoklandıktan sonra -18 C° de 6 ay saklanabilir. Saklama süresini aşan etleri tüketmekten kesinlikle kaçınmalısınız.

MARİNASYONA ŞANS VERİN

Eti pişireceğiniz zaman eğer yumuşak ve daha lezzetli olmasını istiyorsanız eti marine etmeyi denemelisiniz.

Marinasyon işleminde mutlaka etin sertliğini alacak sirke, limon gibi asidik bir madde kullanılmalıdır.

Doğru oranlarda sirke, soğan, sarımsak, zeytinyağı ve baharatlar ile hazırlayacağınız bir marine sosunda minimum 4 saat, mümkünse 1 gün dinlendirirseniz çok lezzetli bir et elde etmiş olacaksınız.

DOĞRU PİŞİRME TEKNİKLERİ

Etin doğru şekilde pişirilmesi zararlı mikroorganizmaların yok edilmesinde kritik bir noktadır. Yüksek ateş etin dış kısmını sertleştirerek ısının iç kısımlarına ulaşmasını engeller. Etin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır, yoksa güvenli bir pişirme sağlanamaz.

Bu sebeple pişirirken çok yüksek ateş olmamasına dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer nokta pişirme için kullanılan yağdır. Kurban etlerini tereyağı ve kuyruk yağı ile pişirmek sağlık için uygun bir tercih değildir. Eti mümkünse kendi suyunda ve kısık ateşte pişirmelisiniz. Eğer mangal yapılacaksa ateşle et arasındaki mesafe minimum 10-15 cm olmalıdır. Bu mesafe ile hem etin yavaş yavaş pişmesi sağlanır hem de yüksek ateş kaynaklı kanserojen bileşiklerin oluşması önlenir.

PORSİYON KONTROLÜ

Et ürünleri yüksek kaliteli proteinlerdir ve demir, çinko ve B vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineralden zengindir.

Ancak et tüketirken dengeli ve ölçülü olmak önemlidir. Bayramda kahvaltı sofraları dahil her öğünde et tüketmek gibi alışkanlıklar görülebilmektedir.

Fakat fazla miktarda et tüketimi doymuş yağ alımınızı arttırarak başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir. Günlük protein ihtiyacınızı dikkate alıp et porsiyonlarınızı ayarlayabilir ve diğer besin gruplarına da sofranızda yer vererek dengeli öğünler hazırlayabilirsiniz.

Kurban Bayramı, beslenme alışkanlıklarını dikkatlice yönetmemiz gereken bir bayramdır.

Dengeli bir beslenme planı oluşturarak ve bahsettiğim önlemleri de alarak sağlıklı ve keyifli bir bayram geçirebilirsiniz.

Bu özel dönemde sevdiklerinizle sağlıklı ve lezzetli yemekler paylaşmanızı dilerim. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

