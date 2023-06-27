Robotik Cerrahi ile yaşama tutundu

İZMİR Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, kanser türleri arasında görülme sıklığı 3'üncü sırada bulunan kolorektal (kalın bağırsak) kanserinde robotik cerrahiyle başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmirde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Tümay'a başarılı bir robotik kolon kanseri operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Özgür, hastayı eski sağlığına kavuşturduklarını belirtti.

Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, "Rıfat Tümay'ın kolon kanseri tanısından sonra eksik kalan kolonoskopsini de tamamladık. Vücudun başka yerine yayılma var mı görebilmek adına taramalarını yaptık. Bunların yayılmadığını gördük. Hastamıza ameliyatın şeklini kapalı ve açık yöntemlerle olabileceğini anlattık. Hastayla birlikte robotik yöntemin uygun olduğuna karar verdik. Kanserli olan kalın bağırsak segmentini, öncesi ve sonrasını lenf nodlarıyla birlikte çıkararak Robotik yöntemle bölgeyi temizledik. Patoloji sonucunda lenf nodlarında yayılımın olmadığını ve kalın bağırsak duvarını geçmediğini gördüğümüz için hastamızın kemoterapi almasına da gerek kalmadı. Bu kanser vakasını sadece robotik cerrahi yöntemiyle tedavi etmiş olduk" dedi.