Şimdi hafifleme zamanı!

BAYRAM sofraları eşsiz lezzetleriyle beslenme düzeninde kaçamaklara neden olabiliyor. Şimdi vücudu toparlama ve arındırma zamanı. Bayramda çok kaçırdım diye kendinizi cezalandırıp, aç kalmayın. Öğünlerinizi daha hafif menülerle, düzenli ve saatinde yapmaya özen gösterin.

Kırmızı etin lif içeriğinin düşük olması nedeniyle kabızlık problemi yaşıyor olabilirsiniz bunun için yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllı ürünler, sebze ve meyveler gibi lif içeriği yüksek besinleri beslenmenize eklemeyi unutmayın. Öğünlerinizde salata ve sebze ağırlıklı beslenin.

BOL BOL HAREKET

SEBZE ağırlıklı menülerinizin yanına cacık, ayran veya yoğurt eklemeyi ihmal etmeyin. Vitamin ve mineral kaynağı karpuz, erik, şeftali gibi mevsim meyvelerini ara öğünlerinize eklemeyi unutmayın. Bu dönemde kaçamak yapmamaya özen gösterin. Yemekleri yavaş yavaş yiyin ve lokmalarınızı çok çiğneyin. Düşük kalorili beslenme programları uygulamayın. Kendinizi aç bırakarak cezalandırmayın. Günde 2-3 fincan yeşilçay içmek vücuttaki yağ yakım hızını artıracağından tüketimi ihmal edilmemeli. Yeterli miktarda su için. Su içmek vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olacaktır. Bol hareket edin. Günde 30-40 dakika yürüyüş yapmak yağ yakımına ve ödem atmanıza yardımcı olacaktır.

KENDİNİZİ CEZALANDIRMAYIN

Tüm gün sıvı beslenmek, kısıtlayıcı programlar uygulamak, uzun süreli aç kalmak ve öğün atlamak uzun vadede; yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi gibi sorunlara yol açmasıyla birlikte kişiyi strese sokar ve yeme bozukluğuna neden olabilir. Yeterli ve dengeli beslenmek, bedenin ihtiyaçlarını farkında olmak, bedeninizi ve ruhunuzu beslemenin sağlıklı yaşamın birer parçası olduğunu unutmayın!

5 GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME PROGRAMI

Herhangi bir sağlık problemi, kronik rahatsızlığı olmayan bireyler Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş'ın hazırladığı beslenme programıyla bayram sonrasında vücudunu hafifletebilir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa hekimize danışarak size uygun beslenme programını öğrenmenizde fayda var.

1.GÜN

SABAH: ● 1 haşlanmış yumurta ● 1 haşlanmış patates ilave edilmiş bol yeşillikli salata ● 1 fincan sade yeşil çay

ÖĞLE YEMEĞİ: ● 1 büyük kase baharatlı karışık sebze çorbası (patates hariç)

AKŞAM YEMEĞİ: ● Baharatlı ızgara tavuk ● 1 kase salata Salatanın üzerine haşlanmış 2 yk yeşil mercimek

2.GÜN

SABAH: ● 4 yk. sade yoğurt, 1 tk. toz keten tohumu ● 1 porsiyon dilimlenmiş taze meyve (yumruk ölçüsü kadar düşünebilirsiniz) ● 1 yk. yulaf ezmesi, toz tarçın

ARA ÖĞÜN: ● 1 Fincan yeşil çay

ÖĞLE YEMEĞİ: ● Ev yapımı 4 ızgara köfte ● Kabak kavurma ● 1 kase yoğurt ,

AKŞAM YEMEĞİ: ● 5 yk. etsiz yeşil mercimek yemeği ● 1 kase yoğurt

3.GÜN

SABAH: ● Yağsız peynirli tost ● Bolca söğüş

ÖĞLE YEMEĞİ: ● 1 tabak ev yapımı tencere sebze yemeği ● 4 yk. bulgur pilavı ● 1 kase bol yeşillikli salata

AKŞAM YEMEĞİ: ● Izgara orta boy balık ● 1 kase roka salatası

4.GÜN

SABAH: ● 2 yumurtalı 1 yk. yulaf ezmeli omlet ● 1 porsiyon taze meyve

ÖĞLE YEMEĞİ: ● 1 kase sebze çorbası (ilikli kemik suyu ilaveli)

AKŞAM YEMEĞİ: ● Avuç içi kadar ızgara et ● 1 kase salata salatanın üzerine 3 yk. haşlanmış yeşil mercimek

5.GÜN

SABAH: ● 1 kase ev yapımı yoğurt (4 yk.),1 tk. toz keten tohumu ● 1 porsiyon meyve (taze meyve)

ÖĞLE YEMEĞİ: ● Kıymalı kabak yemeği ● 1 kase cacık ● 1 dilim esmer ekmek

AKŞAM YEMEĞİ: ● Izgara tavuk, ● Kabak kavurma ● 2 kaşık yoğurt