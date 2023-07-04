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Haberler Sağlık Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Çoğu insan tarafından sevilmeyen ama adeta şifa deposu olan en doğal kolajen kaynaklarından biri olan paça suyunun faydalaır saymakla bitmiyor. İşte kemik gelişimine ve iyileşmesine yardımcı olan paça suyunun faydaları...

Vücutta meydana gelen kolajen eksikliği, dayanılmaz eklem ağrılarına neden oluyor. Özellikle dizlerde esneklik ve sıvı kaybı, yürümeyi bile işkenceye dönüştürüyor. Son yıllarda özellikle tüketimi artan ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen kelle paça çorbası kemik sağlığı için oldukça önemli bir besin maddesidir. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan kelle paça çorbası, tadının yanı sıra faydaları ile de dikkat çekiyor. Sakatatlar ve et ile yapılan ve bol sarımsak ile tüketilen bu çorba bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etki sağlıyor. İşte en doğal kolajen kaynağı paça suyunun mucizevi faydaları...

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Vücutta şüphesiz ki her vitamin ve mineral önemlidir. Her birinin yokluğu, bir takım rahatsızlıklara neden olur. Vücutta eksikliği büyük sorunlara neden olan minerallerden birisi de hiç şüphesiz kolajendir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan korunmak için uzmanlar tarafından tüketmesi önerilen kelle paça çorbası en şifalı çorbalar arasında yer alıyor.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Kolajen, Yunanca'da tutkal anlamına gelen "kolla" sözcüğünden gelir. Bunun nedeni ise bir tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlamasından kaynaklanır. Tam anlamıyla tepeden tırnağa; Saç dipleri, cilt, tırnaklar, göz, damarlar ve eklem sağlığı için birebir olan kolajen, yaş ilerledikçe vücutta azalıyor.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Hemen hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi olan kolajen, takviye olarak alınmalıdır. Bu noktada en doğal kolajen ise, "paça suyu" ile karşılanabilir. Kelle paça ve ayak parça çorbası herkesin damak tadına hitap etmez ancak sağlığına fayda sağlar. Özellikle kolajen bakımından... Paça suyunun faydaları nelerdir?

İşte doğal kolajen deposu olan paça suyunun faydaları...

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Özellikle çocukların kemik gelişiminde inanılmaz destekleyici olan paça suyu, düzenli olarak tüketilmelidir.

Kolajen içeriği sayesinde eklemlerin esnekliğini korumayı desteklerken, kıkırdak yapısını da korumayı sağlar.

Kolajen üretimini desteklediği için cildin yapısını yenileri genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Paça suyu denilince yüzler ekşise de, dizlerinden dert yananlar için birebirdir. Aynı zamanda vücut kırıkları veya ameliyatlardan sonra iyileşme sürecine de fayda sağlar.

Kıkırdağı onaran paça suyu, ilerleyen yaşlarda diz ağrılarının yaşanmasını engeller.

Kolajen, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan paça çorbası kemik sağlığı için dost bir besindir. Özellikle kemik kırılması gibi problemler yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kemiklerin iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Bağışıklığı destekleyen antioksidan gücüyle hastalıklara karşı korur.

Yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Enerji verici bir özelliğe sahiptir.

Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Protein içeriği ile diş ve ağız sağlığı için faydalıdır.

Sindirim sistemine iyi gelerek daha düzenli çalışmasını sağlar.

Saç ve tırnak sağlığını olumlu yönde destekler.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

Beyin gelişimini destekleyen omega3 yağ asitlerine sahiptir.

Kas sağlığı için faydalıdır.

Eklem sıvılarının korunmasında olumlu etkileri bulunur.

Tam bir kolajen deposu: Kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor!

ZARARLARI VAR MIDIR?

Kelle paça çorbası sağlık için oldukça faydalı bir besin olsa da bazı durumlarda olumsuz etkiler gösterebilir. Öncelikle kelle paça çorbası tüketiminde miktar konusunda dikkatli olunmalıdır. Yağ ve kolesterol açısından zengin olan kelle paça çorbasının aşırı tüketimi kişilerde kolesterolün artmasına sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra damarlarda tıkanıklık, sertleşmeye yol açar. Bu durumlar da kişilerde kalp krizi ya da felç meydana gelmesine neden olabilir.

Kelle paça çorbasının yoğun yağ içeriği kilo almanıza da yol açabilir. Fazla tüketimde hızlı kilo alabilirsiniz.

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