Bakan Koca’dan kızamık uyarısı

SON dönemin dikkatle takip edilen konularından biri olan kızamık vakalarındaki artışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca İstanbul'daki duruma dikkat çekerek ve aşı uyarısı yaptı. "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında" diyen Sağlık Bakanı, tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin yapıldığını ayrıca filyasyon çalışmalarını da son derece sıkı şekilde sürdüğünü belirtti.

Göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çeken Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86 İstanbul'da." açıklamasında bulundu. Koca, "Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı" dedi.