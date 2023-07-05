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Doğal antidepresan yeşil kahve çekirdeği

Doğal antidepresan yeşil kahve çekirdeği
TIPKI çayın olduğu gibi kahvenin de bir yeşil versiyonu var. Üstelik yeşil kahve lif ve antioksidan madde bakımından çok zengin bir içecek. İçerdiği klorojenik asit ve kafeik asit antioksidan özellikleri yanında antiibakteriyal ve antikanserojen etkiler de gösterir. Tip 2 diyabette glikoz metabolizmasını ve insülin hassasiyetini dengeler, kalp damarlarının fonksiyonunu artırarak iltihaplanmayı azaltma eğilimi gösterir. Düzenli tüketimi Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskini düşürmeye yardımcıdır. Yeşil kahvenin hafif antidepresan etki göstererek serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olur.
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