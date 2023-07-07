Enginar suyu ne işe yarar? Enginar suyu neye iyi gelir?

ENGİNAR SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?



Enginar suyu içerisinde oldukça fazla C vitamini bulunmaktadır. Bu da bağışıklığın yükselmesine yardımcı olmaktadır.



Enginar suyu ayrıca mineral bakımından da oldukça zengindir. Mineraller kan şekerinin düzenlenmesi açısından oldukça etkilidir. Enginar suyu düzenli bir şekilde tüketildiğinde vücudun şeker dengesini kontrol altına almaktadır.



Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Bunun yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.



Enginar suyu ürik asidin dışarı atılmasını sağlamaktadır. Bu sebeple de doğal idrar söktürücü olarak görev almaktadır.



Enginar sebzesi ile suyunun içerisinde yüksek oranda lif vardır. İçeriğinde bulunan lif sebebi ile mide rahatsızlıklarına oldukça iyi gelmektedir.

Karaciğerdeki yağlanma gibi problemler başta olmak üzere karaciğer rahatsızlıklarının tamamına iyi gelmektedir.



Enginarın eski zamanlarda doğurganlığı artırdığı düşünülürdü. Bu sebeple bu amaç ile çok sık kullanılmaktaydı. Bunun yanında enginar suyunun cinselliği artırdığı düşünülmekteydi.



Enginar suyu düzenli olarak tüketildiği zaman vücuda enerji de vermektedir.



Enginar suyunun cilt sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Bol vitamin sebebi ile ciltteki nem dengesini de sağlar. Antioksidan özelliği nedeni ile ciltteki sivilce ve akne oluşumlarını önlemektedir.



