Kayısı çekirdeği yaşlanmayı geciktirir

Kayısı çekirdeği özellikle faydaları üzerinden öne çıkmakta ve tüketilmektedir. İçeriğinde bulunan B17 sayesinde kanserli hücrelere karşı savunma mekanizması oluşturur. Yüksek oranda vitamini ihtiva ettiği için bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir. Kan basıncını dengelemede yardımcı olur.Tansiyonu dengelemede yardımcı olur. Selülitleri görünümünü azaltmada destek sağlar. Cildi nemlendirir. Kırışıklık karşıtı bir etki sağlar ve yaşlanmayı engelleyici olanak tanır. Sivilcelerin hızlı şekilde geçmesine yardımcı olur. Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen ağrıların dinmesine destek verir.