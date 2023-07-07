  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kayısı çekirdeği yaşlanmayı geciktirir

Kayısı çekirdeği yaşlanmayı geciktirir

Kayısı çekirdeği yaşlanmayı geciktirir
Kayısı çekirdeği özellikle faydaları üzerinden öne çıkmakta ve tüketilmektedir. İçeriğinde bulunan B17 sayesinde kanserli hücrelere karşı savunma mekanizması oluşturur. Yüksek oranda vitamini ihtiva ettiği için bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir. Kan basıncını dengelemede yardımcı olur.Tansiyonu dengelemede yardımcı olur. Selülitleri görünümünü azaltmada destek sağlar. Cildi nemlendirir. Kırışıklık karşıtı bir etki sağlar ve yaşlanmayı engelleyici olanak tanır. Sivilcelerin hızlı şekilde geçmesine yardımcı olur. Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen ağrıların dinmesine destek verir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA