Şifası kabuğunda! Atmayın, kullanın...

LİMON KABUĞU ZARARLARI

Limon kabuğunun yararları olduğu kadar zararları da merak edilir. Limonda olduğu gibi limon kabuğunda da asit oranı fazladır. Bu yüzden tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketimi ile mide yanması gibi sorunlara yol açabileceği için mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesinde fayda vardır.

LİMON KABUĞUNUN EKLEM AĞRILARINA FAYDALARI

Limon kabuğunun eklem ağrıları için faydası bulunmaktadır. Kan damarlarını genişletme ve rahatlatma özelliği olan limon kabuğu ile hazırlanan kürlerle eklem ağrılarınıza çözüm bulabilirsiniz. Limon kabuğunun dizlere faydası için de bu kürleri kullanabilirsiniz.