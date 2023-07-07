Tansiyon hastalarına sıcak uyarısı

Uzm. Dr. Necdet Yetim, yüksek nem oranları yüzünden daha fazla hissedilen hava sıcaklıklarının, güneş ışınlarının sağlığa olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sıcağın terlemeyi de artırarak vücutta su ve mineral kaybına yol açtığını vurgulayan Yetim, "Kan basıncının düşmesi başta beyin, kalp, karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organların çalışmasını yavaşlatır. Sıcağın zararlı etkilerinden herkes ama en çok da kronik hastalığı olanları korunmalı" dedi.

"GÜNEŞTEN KORUNMALIYIZ"

Sıcağın, güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden etkilenmemek için korunmanın şart olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yetim, "Sıcağın zararları en çok kronik hastalıkları olanları etkiliyor. Hipertansiyon, diyabet, kanser, kalp damar, kan ve kronik organ yetmezliği hastaları riskli grupta. Sıcağın en çok etkilediği hipertansiyon hastaları tansiyon düşürücü ilaç kullanıyor. Bu kişilerin tansiyonu hem kullandıkları tansiyon düşürücü ilaçların hem de sıcağın etkisiyle aşırı düşebilir, çok dikkatli olmalılar. Tansiyon düşmeye başlayınca ilk belirtisi halsizlik hissidir. Göz kararması, baş dönmesi, denge bozukluğu meydana gelebilir, kişi ayaktaysa ya da ayakta kalmaya devam ederse bu belirtiler artarak düşme, baygınlık ya da kısa süreli şuur kaybı olabilir. Daha şiddetli durumlarda şok hali, koma ve ölüm meydana gelebilir. O yüzden olabildiğince güneşten korunmamız lazım" şeklinde konuştu.