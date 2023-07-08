Ruh sağlığına katkı sağlar

Protein ve lif bakımından zengin olan Barbunya'nın faydası oldukça fazladır. Barbunya tüketmek sağlık açısında birçok yarar sağlar. Sindirimi düzenleme, kan basıncının düşürülmesi, vücuttaki kas kütlesinin artırımı, diyabet riskinin azaltılması gibi faydalarını sayabiliriz. Aynı zamanda kemiklerin güçlendirilmesini sağlayarak ruh sağlığına da katkıda bulunur. Hem sıcak hem de zeytinyağlı olarak tüketilen, salataların vazgeçilmezi barbunya fasulye, Türkiye'de olduğu gibi pek çok ülkede de sevilerek tüketilir.