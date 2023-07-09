Aşırı uyumaya bağlı sağlık sorunları

İYİ bir gece uykusu sağlığınız için şarttır, ancak aşırı yani çok fazla uyku; diyabet, kalp rahatsızlıkları ve artan ölüm riski de dahil olmak üzere bir dizi tıbbi sorunla ilişkilendirilir. Çok fazla uyumak kan şekerini yükseltebilir ve tip 2 diyabet riskini artırabilir. Bununla birlikte, bu risk, diyabet ve aşırı uyku arasındaki herhangi bir spesifik bağlantıdan ziyade, hareketsiz ve aşırı kilolu olmakla ilgili olabilir. Çok uyuyan kişilerin daha fazla kilolu olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Çünkü kişi ne kadar çok uyursa, o kadar az hareket eder ve o kadar az kalori yakar. Baş ağrısına yatkın kişiler çok fazla uyuduklarında daha fazla baş ağrısı yaşarlar. Araştırmacılar bunun, aşırı uykunun beyindeki belirli nörotransmitterleri tetiklemesi nedeniyle olduğunu düşünmektedir.