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Haberler Sağlık Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

En sık tüketilen meyveler arasında yer alan elmanın kendisi kadar kabuğunun da pek çok faydası bulunmakta. Bunları öğrendiğinizde elma kabuklarını çöpe atamayacaksınız. İşte elma kabuğunun duyunca şaşıracağınız faydaları...

Elma kabuklarının cildiniz için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Elma kabuğunun daha önce hiç duymadığınız faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Son derece faydalı olan elma kabuklarını çöpe atmak yerine cilt bakımında kullanabilirsiniz. Peki neden yüzümüze elma kabuğu sürmeliyiz? İşte yüzünüze elma kabuğu sürmenin şaşırtacak faydaları...

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Zararlı güneş ışınlarından korur.

Daha pürüzsüz bir cilt elde edersiniz.

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Cildin ph dengesini korur.

Gözenekleri sıkılaştırır.

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Cildi nemlendirir.

Sivilceleri yok eder.

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Siyah nokta ve cilt lekelerine iyi gelir.

Göz altı torbalarını giderir.

Doğal bir nemlendiriricidir.

Çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

ELMA KABUĞU MASKESİ

Kabukları ile birlikte rendelenen elma, cilde sürülüp 20 dakika bekletildikten sonra yıkanırsa, harika bir cilde sahip olabilirsiniz.

Elma kabuğu maskesi cilde uygulandığında deriyi gerginleştirerek kırışmanın önüne geçmektedir.

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