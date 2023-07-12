Doğuştan ayak düz taban olmayabilir

Ayakta 30 tane kemik ve eklem bulunur. Bunlar zaman içerisinde belli bir çökmeye uğrayabilir ve sonradan düz taban olabilirsiniz. Yetişkinlerde görülen yani sonradan olan düz tabanlık tedavisi hangi evrede yakalandığına göre değişir. Eğer başlangıç evresinde ise hastanın sadece ayak iç kısmında ağrısı vardır. Eğer hastada bu evre yakalanırsa kişiye özel tabanlık desteği verilir. Verilen tabanlık ayakkabının içinde kullanılır. Kilo verilmesi gerekir. Ayakların aşırı kullanımdan uzak kalması gerekir. Fakat daha ileri evredeyse yani bir düz tabanlık oluşmuşsa, hastada ağrılar başlamışsa, gittikçe de bu düz tabanlık artıyorsa artık tabanlıkla düzelme imkanı kalmıyor denilebilir. Aslında bu evre ameliyatla gayet başarılı bir biçimde eski haline getirilebilir.