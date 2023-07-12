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Haberler Sağlık İzmir için sıcak hava uyarısı

İzmir için sıcak hava uyarısı

İzmir için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Ege Bölgesi'ndeki 5 şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağını açıklamasının ardından, İzmir'de Kordon'un boş kaldığı görüldü. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak zamanı olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Aşırı sıcakların başladığı bugünlerde baş ağrısı, bulantıkusma, bilinç değişikliği ya da bayılma gibi belirtiler görülürse ne yapılmalı? Bu durumda serin yerde istirahat edilmeli ve tuz içeren sıvılar tüketilmelidir. Soda ve ayran iyi bir çözüm olabilir. Sıcaklığa bağlı tüm bayılmalar hastaneye götürülmeli ve diğer nedenler için araştırılmalıdır. Bilinci açık olmayan kişilere sıvı verilmeye çalışılmamalıdır. Sıcak çarpması da aşırı sıcaklara bağlı ortaya çıkan en ciddi durumdur.

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