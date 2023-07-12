Sındırgı’nın doğal ürünleri TBMM’de

Türkiye'nin doğal hediyecisi konumuna gelen Sındırgı'nın doğal ürünlerinden oluşan hediye sepetleri, TBMM'de Cumhur İttifakı milletvekillerine hediye edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş beraberindeki heyetle birlikte Balıkesir milletvekilleri başta olmak üzere, milletvekilleri, bakanlıklara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GÜZEL ORGANİZE OLDUK

Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş, "Sındırgı Bereket Versin Kadın kooperatifinin ürettiği gazete kağıdından sıfır atık ürünleri ve jeotermal ile kurutulan meyve kuruları, Kertil Çam Kolonyası, lavanta kesesi ve anahtarlıktan oluşan sepetimizi 28. dönem milletvekillerine hediye olarak takdim ettik. Şehrimizi tanıtmak adına güzel organize olduk. Bu organize için Türkiye Belediyeler Birliği'ne, meclis idare amirliğine, Balıkesir milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi.