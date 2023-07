Limonata yaparken, vitamin kaybını önlemek için her zaman taze sıkılmış limon ile hazırlamak çok fazla bekletilmeden tüketmek gerekir. Her gün düzenli olarak tüketilmesi durumunda ise; vücudun yenilenmesi, yaralanmaların iyileşmesi, erken yaşlanmayı önleme, halsizliği azaltması gibi çokça yararı vardır. Bir limonun suyu günlük C vitamini ihtiyacımızın yarısı karşılamaktadır. İçerdiği C vitamini sayesinde diğer gazlı ve asitli içeceklere göre besin değeri oldukça yüksektir.