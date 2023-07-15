Kalp sağlığını koruyor kan şekerini düşürüyor

En çok tercih edilen kuru yemişler arasında yer alan kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmez. Bu sebeple pek çok sağlık problemi için de tavsiye edilir. Kabak çekirdeği, yüksek kolesterol ve kan şekeri düzeyleri gibi diyabetik faktörlerin önlenmesine yardımcı olabilir. İçindeki hipoglisemik özellik, şeker hastalarının kan şekeri düzeylerini daha iyi yönetmelerine yardım eder. Kemik oluşumunda etkili bir role sahiptir. Zengin bir magnezyum kaynağıdır. Günlük düzenli tüketimle kalp sağlığı korunur. Omega-3 ve omega-6 içerir. Bu da antioksidan dışında iyi bir lif kaynağı olduğu anlamına gelir. Ayrıca karaciğer dostudur. Kabak çekirdeğinin içerdiği lif, kandaki toplam kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olur. Yeterli düzeyde tüketmek, mide, prostat, kolon ve akciğer kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlar.