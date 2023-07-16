Damarlardaki toksinleri temizler

BADEM

Doymamış yağ bakımından zengin olan badem kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Aynı zamanda içeriğindeki lif sayesinde damardaki toksinleri temizler. E vitamini sayesinde cildin adete yenilenmesini destekler. Çiğ bademin vücuttaki hücreleri yeniler. Yaşlanma ve kırışıklığın önüne geçer. Saç derisine kadar vitamin sağlayarak daha parlak canlı görünmesini sağlarken bir yandan da dökülmesini engeller. İnsan vücudunun bazı organların çalışması için günlük magnezyuma ihtiyaç duyar. Günde tüketilen bir avuç çiğ badem bu vitaminin yüzde 50'sini karşılar. Bu eksiklik sayesinde vücudun direnci artar. Sinir, sindirim ve bağışıklık gibi sistemlerin daha iyi çalışması sağlanır.

BİBER

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Dolmalık, sivri ve çarliston olmak üzere üç çeşidi olan biberin içerisinde beta karoten, A, P, K, B1, B2 ve E vitaminleri ve mineralleri bulunur. Uzmanlar salata ve yemeklerin ana maddesi olan bu besinin çiğ halinin sağlığa birçok faydası olduğunu belirtiyor. Bol sulu alanlarda yetişen biber güneşte kaldıkça kızarır ve tadı acı olur. Patlıcan ailesine ait olan biber dolma, cin ve acı olmak üzere üç çeşidi vardır.. C vitamini bakımından oldukça zengin olduğundan güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Yemeklerde salçası yapılarak da kullanılan biberin çiğ ve acı olmayan hali sindirimi düzenlemede ve sinir sistemini yenilemede etkilidir. Bu özelliği sayesinde uzmanlar sabah kahvaltılarında tüketilmesini tavsiye eder.

BRÜKSEL LAHANASI

MİDE VE BAĞIRSAK YARALARINA İYİ GELİR

Brüksel Lahanası çok faydalıdır. Şifa deposudur. İdrar söktürür, kalp hastalıklarına yakalanma ve kriz geçirme riskini düşürür, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Mide ve bağırsak yaralarını yumuşatır ayrıca kabızlığı giderir. Yüksek tansiyonu düşürür ve kandaki şeker miktarını ayarlar. Vücudu hastalıklara ve kansere karşı korur. Göğüs ucu çatlaklarını giderir. Sarılık ve safra kesesi hastalıkları için iyidir, astımda faydalıdır.

KIRMIZI ERİK

KALBİ KORUYOR VE İNME RİSKİNİ AZALTIYOR

C vitamini içeren erik; kalp hastalığı, katarakt ve bazı kanserlerin önlenmesinde büyük rol oynuyor.Günlük A vitamini ihtiyacının da %8' ini karşılıyor. A vitamini sağlıklı görme ve üreme fonksiyonları ve kemik gelişimini destekliyor.Kabızlık ve sindirim sorunlarına iyi geliyor. Kalbi koruyor ve inme riskini azaltıyor. Düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.Kemik sağlığını iyileştiriyor. Beynin hafıza kapasitesini geliştirmesinde fayda sağlıyor.

AYRAN

HER GÜN İÇMEYE BAŞLAMAK İÇİN 10 NEDEN

1) Uzun Süre Tok Tutar Ayran süt ürünlerinden yoğurt ile yapıldığı için besin değeri yüksek bir içecektir. Genellikle yemek ile beraber tüketilen ayran, aslında ara öğünlerin en leziz ve doyurucu tercihidir. Sahip olduğu vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tokluk sağlar. 2) Tansiyonu Dengeler Ayran kan basıncını düzenleme görevine sahiptir. Kan basıncı konusunda önemli gücü olan ayran, tansiyonu ideal değere getirir. Sıcak günlerde tansiyon hastalarını kurtaran bir içecek olarak dikkat çeker. 3) Sindirimi Rahatlatır Güçlü bir probiyotik olan ayran, sindirim sorunlarına karşı tüketilebilecek bir içecektir. Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlık gibi sorunlara ayran ile çözüm bulabilirsiniz. 4) Vücuda Enerji Verir Protein ve vitamin açısından zengin olan ayranı tükettiğinizde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayabilirsiniz.Asitli ve kafeinli içeceklerden daha sağlıklı kabul edilen ayran ile kendinizi dinamik bir güne hazırlayabilirsiniz.