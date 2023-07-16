Güneş çarpması bilinç kaybına yol açabiliyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Bayramgürler, aniden artan sıcaklıkların oluşturabileceği sağlık sorunlarına karşı uyarıda bulundu. Güneş çarpmasının; çarpıntı, sık nefes alma, bulantı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı, bilinç kaybı ile sonuçlanabileceğini söyledi.

YAN ETKİSİ ÇOK FAZLA

Prof. Dr. Dilek Bayramgürler, ülke genelinde etkili olacak sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı. Güneş yanığı riskinin bazı insanlarda daha fazla olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Bayramgürler, "Hayatımızın önemli bir parçası olan ve biz insanlar için aslında çok önemli görevleri olan güneşin, fazlasının, cilt sağlığı üzerine birçok önemli yan etkisi var. Güneş ışınları, dış dünyayla ilk temas noktamız olan deri hücrelerimiz üzerinde negatif etkiye sahip. Direkt olarak deri hücrelerimizin DNA'sını hasarlandırıyor ve bu hasarın da tabii ki hem uzun hem de kısa dönemde birtakım sonuçları ortaya çıkıyor. Kısa dönemde güneş ile temas sonrasında bildiğiniz üzere güneş yanığı ortaya çıkabiliyor. Güneş yanığı riski özellikle kızıl saçlı, sarı saçlı, renkli gözlü, çillenmeye eğilimli, deri rengi açık olan insanlarda daha risk altında oluyor. Bu insanlar güneş yanığı riski taşıyorlar ama yine de buğday tenli olanlar ya da cildi daha koyu olanlar da eğer güneş altında fazla kalırlarsa güneşin çok yoğun olduğu saatlerde tabi ki güneş yanığına maruz kalabiliyorlar" diye konuştu.

MACUN, YOĞURT, SALÇA

Güneş yanığına maruz kalındığında yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Bayramgürler, "Güneş yanığı olduğu zaman cildimizde yanma, batma hissi oluşuyor ve beraberinde dokuda ödem dediğimiz bir şişme meydana geliyor. Böyle bir durumda o bölgenin ıslak pansumanlarla yani soğuk suyla kompres tarzında pansumanlar yapılmasını öneriyoruz. Yine ılık ya da soğuğa yakın suyla duş alınması kişilere iyi gelecektir. Derinin nemlendirici özelliği olan kremlerle nemlendirilmesi, yatıştırılması da yine hastaları, kişileri rahatlatacaktır. Daha ileri düzeylerdeyse hekim kontrolü altında antienflamatuar tedaviler dediğimiz kremlerin kullanılması uygun olabilir.