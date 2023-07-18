Sıcağa kalkan olan besinler

Ülkelerin ve kıtaların sıcaklık değerleri toplanarak elde edilen küresel hava sıcaklığı, iklim krizi ile son yılların zirvesine ulaşıyor. Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) verilerine göre, 2023-2027 arasında küresel hava sıcaklığının, en az bir kez, sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyelerini 1,5 derece aşma olasılığı yüzde 66 olarak hesaplandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise küresel hava sıcaklığındaki rekor yükselişler sebebiyle sıcağa bağlı can kayıplarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı. Eğer böyle giderse de yakın bir gelecekte aşırı sıcağa bağlı ölümlerin yeni normal olabileceğine dikkat çekti.

'MİLYONLARI BULABİLİR'

Kurnaz, "Dünya genelinde rekor sıcaklıklara ulaşılmasıyla, aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarında büyük bir patlama yaşanabileceği konusunda dikkatli olunmalı. 2003 yılında, büyük bir kısmı Fransa'nın başkenti Paris'te olmak üzere Avrupa'da 35 bin kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. İlerleyen günlerde yaşanabilecek ölümler normal hale gelebilir ve bu sayı milyonları bulabilir" ifadelerini kullandı. Uzmanlar sıcak havanın etkisini azaltmak için beslenmenin önemine dikkat çekti. Sıcak havalarda tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinler konusunda bilgi verdi.

YAZ AYLARINDA SIVI VE SERİN GIDALAR TÜKETİLMELİ

ZENCEFİLLİ NANELİ LİMONATA: 2 limon suyu, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil ve limon kabuğu, 2 dal taze nane, 4 bardak su, bol buz kullanmalısınız. Daha sonra bir büyük sürahinin içerisine ince bir rendeden geçirdiğiniz limon kabuklarını ve zencefili koyun. Üzerine limon suyu, ayıklanan kirazları ve naneleri ilave edin, buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Servis yapmadan önce de buz ekleyin. Kısa sürede zencefilli naneli limonatanızı hazırlayarak içebilirsiniz.

CACIK: Yarım kg yoğurt, kabuklarıyla küçük doğranan 2 salatalık, 4 dal ayaklanan ince doğranmış dereotu, 2 bardak su, 1 tutam tuz, 1 çorba kaşığı sızma yağ kullanmalısınız. Bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yağmaya başlayabilirsiniz. Yoğurdu iyice karıştırın ve bütün malzemeleri sırayla ekleyin. Buzla karıştırarak servis yapın.

SEMİZOTU SALATASI: Bir demet küçük yapraklı semizotuna, 1 orta sertlikte şeftaliye, 1 paket hellime, 3 çorba kaşığı zeytinyağına 1 çorba kaşığı nar ekşisine, 1 çay kaşığı hardala, 2 çorba kaşığı az dövülmüş cevize ihtiyacınız var. Malzemeleri hazırladıktan sonra yaprakları koparın, bol suda birkaç kez yıkadıktan sonra büyük bir kaseye koymalısınız. Zeytinyağı, hardal, nar ekşisi bir kasede çırpılarak semizotunun üzerine dökmelisiniz. Ardından suda bekletip tuzu çıkarılan hellim dilimlenir, kızartılır. Son olarak hepsini servise hazır hale getirerek bekletin ve semizotu salatanızı yemeye başlayın.

TUZLU, YAĞLI VE AĞIR BESİNLERDEN KAÇININ

MAYONEZ İÇEREN SALATALAR: Coleslaw, makarna salatası veya patates salatası gibi mayonez içerenler çok fazla yağa ve kaloriye sahip. Yağsız yoğurt ya da süzme yoğurt mayonez yerine tercih edebilirsiniz. Coleslaw ya da salatalara sirke ekleyebilirsiniz.

PATATES CİPSİ: Tuz ve yağdan zengin olduklarını bildiğimiz halde yine de hamburger ya da sosislilerin yanına mutlaka eklenir. Bunun yerine ev yapımı guacamole sos ile tam tahıllı tortilla (lavaş) cipslerini ya da humus ile tam tahıllı pita (pide) cipslerini deneyebilirsiniz.

TURTA VE KEKLER: Şekerli olan tüm ürünleri rafa kaldırmalısınız. Yaz ayları aslında taze ve rengarenk meyveler için mükemmel bir zaman dilimi. Yemek üstüne karpuz ve kavun gibi doğal şekerli ve serinletici meyveler tercih etmelisiniz.

BARBEKÜ SOS: Çoğu markanın ürünü yüksek şeker ve sodyum içerir. Onları almadan önce besin etiketini mutlaka kontrol etmelisiniz. Sosu kullanırken ya minimumda tutun ya da kendi sosunuzu kendiniz hazırlayın. Bu sayede tuz ve şeker miktarını kontrol edebilirsiniz.