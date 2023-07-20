Kavruluyoruz

Özellikle son bir hafta Türkiye geneli aşrı sıcaklardan kavruluyor. Organ yetmezliği, kalp hastalığı ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler için yaz aylarında dikkat etmek son derece önemli. Bu dönemde alınacak bazı önlemlerle sağlığınızı koruyabilirsiniz: Sıcak havalarda vücut daha fazla su kaybeder. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Özellikle tansiyon veya kalp ilaçları kullananlar daha fazla sıvı almalı, ancak doktorunuzun önerilerine de mutlaka uyun. Aşırı sıcaklarda mümkün olduğunca güneş altında kalmaktan kaçının. Eğer dışarıdaysanız, güneş gözlüğü takarak gözlerinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyun ve şapka takarak başınızı güneşten izole edin.

Hafif ve rahat giysiler tercih edin hafif ve rahat giysiler giymek vücut sıcaklığınızın dengede kalmasına yardımcı olur. Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Serin yiyecek ve içecekler tüketmek, vücut sıcaklığınızın artmasını önleyebilir. Böylesi ortamlarda alkol ve ağır yiyeceklerden, özelliklede hazır gıdalardan uzak durulmalı. Organ yetmezliği, kalp ve tansiyon hastalığı olanlar, düzenli olarak doktorları tarafından reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullanmalıdır. Aynı zamanda, doktorlarının verdiği önerilere uyarak sağlık durumlarını izlemelidirler. Yaşlı ve bakıma muhtaç hastalar için hastanelere gitmenize gerek yok. Artık birçok hastane evde bakım hizmetleri veriyor. İzmir Gazi Hastanesi bu konuda örnek bir hastane olarak uzman hekimler ve sağlık personeli ile donanımlı araçlarla evde bakım hizmetleri veriyor.

YAZ İSHALİNE KARŞI DİKKAT

Yaz aylarında gıda hijyeni çok önemlidir. Bozulmuş veya hijyenik olmayan gıdaların tüketiminden kaçının ve el yıkama alışkanlığınıza özen gösterin. Marketlerden alınan ürünlerin son kullanma ve saklama şartlarına dikkat edin. Yaz nezlesi ve alerjiler, polenler diğer alerjenler yaz aylarında alerji semptomlarına yol açabilir. Bu durumda, doktorunuzun önerdiği antihistaminikler veya diğer tedavileri kullanarak semptomları hafifletmeye çalışın. Ancak, sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz veya bu tür belirti hissederseniz, en kısa sürede bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Doktorunuz size özel öneriler ve tedaviler sunabilirler. Sağlığınıza özen göstererek bazı basit önlemleri alarak sıcak yaz günlerini daha rahat geçirebilirsiniz.