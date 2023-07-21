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Haberler Sağlık Kansızsanız pazı tüketin

Kansızsanız pazı tüketin

Kansızsanız pazı tüketin
Kansızlık kırmızı kan hücrelerinin azalmasından dolayı ortaya çıkan bir sağlık sorunu. Kansızlıkla mücadele etmek için doğru besinleri tüketmek önemli. Kırmızı et, yüksek miktarda demir ve protein içeren besin değeri yüksek bir kan yapıcı gıdadır. İnek ve kuzu eti, demir eksikliği olanlar için önerilir. Organ etlerinde de yüksek protein ve demir bulunur. Kansızlığa iyi gelen besinlerin diğerleri de; ıspanak, pazı, tahıllar, kepekli buğdaydır. Yeşil yapraklı sebzeler de demir açısından zengindir. Pazı da kan üretimini destekleyen folik asit içerirken lahana, marul ve kara lahana da folik asit kaynağıdır.
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