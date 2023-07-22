Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

Hızlı bir şekilde kilo vermeye çabalayanlar için kereviz adeta bulunmaz bir nimet! 101 gramlık kereviz, yalnızca 16 kalori içerirken 64 gramlık kereviz ise sadece 10 kalori içeriyor. Sizlere vereceğimiz kereviz kürü tarifi ile kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.