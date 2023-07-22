Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

Kereviz,elma ve ıspanak gibi düşük kalorili yiyeceklerin sınıfında yer alıyor. Ayrıca kerevizin yüksek miktarda antioksidan içermesi hastalıklara karşı kalkan görevi görmesini sağlıyor.
Kereviz,elma ve ıspanak gibi düşük kalorili yiyeceklerin sınıfında yer alıyor. Ayrıca kerevizin yüksek miktarda antioksidan içermesi hastalıklara karşı kalkan görevi görmesini sağlıyor.
Hızlı bir şekilde kilo vermeye çabalayanlar için kereviz adeta bulunmaz bir nimet! 101 gramlık kereviz, yalnızca 16 kalori içerirken 64 gramlık kereviz ise sadece 10 kalori içeriyor. Sizlere vereceğimiz kereviz kürü tarifi ile kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.
KEREVİZ KÜRÜ
Bu kürü, 72 saat boyunca günde 3 defa tüketmelisiniz. Yalnız öğünleriniz ağır yemeklerden oluşmamalı, aynı zamanda bol su tüketmelisiniz.
MALZEMELER
5 tane kereviz (sapları olacak)
3 tane limon
6 su bardağı su
1 kâse dilimlenmiş maydanoz
YAPILIŞI
Su hariç tüm malzemeleri blenderden geçirin. İyice parçalanmış olduğundan emin olun. Daha sonra su ekleyerek bir kere daha karıştırın.
Karışımı süzün ve bir kenarda bekletin. Her gün yemeklerden bir saat önce 2 bardak tüketin. 72 saat sonra ara vererek 1 hafta sonra tekrar başlayın.