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Haberler Sağlık Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

Karaciğer dostu olarak bilinen kereviz ile hazırlayacağınız kürle hızlı bir şekilde kilo verip, fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte rahatlıkla uygulayabileceğiniz kereviz kürü...

Kereviz,elma ve ıspanak gibi düşük kalorili yiyeceklerin sınıfında yer alıyor. Ayrıca kerevizin yüksek miktarda antioksidan içermesi hastalıklara karşı kalkan görevi görmesini sağlıyor.

Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

Hızlı bir şekilde kilo vermeye çabalayanlar için kereviz adeta bulunmaz bir nimet! 101 gramlık kereviz, yalnızca 16 kalori içerirken 64 gramlık kereviz ise sadece 10 kalori içeriyor. Sizlere vereceğimiz kereviz kürü tarifi ile kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

KEREVİZ KÜRÜ

Bu kürü, 72 saat boyunca günde 3 defa tüketmelisiniz. Yalnız öğünleriniz ağır yemeklerden oluşmamalı, aynı zamanda bol su tüketmelisiniz.

Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

MALZEMELER

5 tane kereviz (sapları olacak)

3 tane limon

6 su bardağı su

1 kâse dilimlenmiş maydanoz

Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

YAPILIŞI

Su hariç tüm malzemeleri blenderden geçirin. İyice parçalanmış olduğundan emin olun. Daha sonra su ekleyerek bir kere daha karıştırın.

Bu kür ile 3 günde fazlalıklarınızdan kurtulun

Karışımı süzün ve bir kenarda bekletin. Her gün yemeklerden bir saat önce 2 bardak tüketin. 72 saat sonra ara vererek 1 hafta sonra tekrar başlayın.

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