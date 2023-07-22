Özel bir hastanede 500 robotik ameliyat yapıldı

Tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknolojilerden biri olan robotik cerrahi, 2020'de açılan Medicana International İzmir Hastanesinde bugüne kadar 500 ameliyatta kullanıldı. Açık ameliyata nazaran çok daha kısa sürede iyileşme sağlayan robotik cerrahi, ürolojide prostat, testis kanseri, iyi huylu prostat büyümesi, mesane, böbrek tümörlerinin cerrahisinde, kalp-damarda by-pass ameliyatlarında ve kalp kapakçıklarının tamirinde ya da değiştirilmesinde, genel cerrahide kolon ve rektum kanserleri, böbrek üstü (adrenal) bez tümörleri, safra kesesi, fıtık ve obezite cerrahisinde, jinekolojide yumurtalık kanserleri başta olmak üzere jinekolojik kanserlerde, göğüs cerrahisinde akciğer tümörlerinin cerrahi tedavisinde uygulanıyor.