Burnunuz kanarsa başınızı asla arkaya yaslamayın

Toplumda burun kanamalarında başı arkaya doğru yaslamak gerektiği yönündeki bilginin yanlış olduğunu belirten uzmanlar, bu pozisyonun boğaza doğru akan kanla boğulma ve öğürme riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle burun kanamasında başı öne doğru eğmek gerekir. Burun kanamalarında öncelikle burnun içerisi temizlenir. Ardından ilaç emdirilmiş pamuk şeritler burun içerisine yerleştirilir ve hastanın başı öne doğru eğdirilerek burun kanadından baskı uygulanır. Bu uygulamayla burun kanamalarının 2/3 'ü durdurulabilir. Daha ciddi kanamalarda, kanamanın yerine göre ön ya da arka tampon veya her ikisi birden uygulanabilir.