Her derdin şifası çörekotu

Binlerce yıldır ilaç yapımında kullanılan çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir. Diyabetle savaşan solunumu rahatlatan kolesterolü düşüren çörek otu, ciltteki sorunları gidermede de etkilidir.

KOAH'A İYİ GELİR

Hücrelerin serbest radikallerden koruyan antioksidanlar, çörek otunda bolca bulunur. Timokinon bu bileşiklerden biridir. Bu bileşik akciğerler için iyidir, iltihap önleyici ve karaciğer hasarını önlemeye yardımcıdır. KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İLTİHAPLA SAVAŞIR

Çörek otu yağı anti-inflamatuvar özelliğini antioksidanlardan alır. Vücuttaki iltihapla savaşmaya yardım ederken kalp hastalıkları, diyabet ve Alzheimer gibi kronik hastalıkların riskini düşürmede etkili olabilir. Kan, kolon ve akciğer kanserleri riskini düşürebileceği iddiası da vardır.

SOLUNUMU RAHATLATIR

Bronşial astım gibi durumlara karşı koruma sağlayarak akciğer sağlığına olumlu katkı yapar. Astımın solunum yolları üzerinde yaratabileceği iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi

düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir. HAFIZAYI DESTEKLER

Hafıza ve odaklanma konusunda da etkili olabileceği söylenir. Küçük ölçekli bir araştırmada çörek otu yağının hafıza, dikkat ve biliş ile ilgili olumlu etkileri olabileceği belirtildi.

GÖZENEKLERİ AÇAR

Araştırmalara göre, çörek otu yağı antipsoriatik içeriği sayesinde sedef hastalığı ve akne tedavisinde faydalar sağlar. Tıkanmış gözeneklerin açılmasına ve yağlı ciltlerde yağı kontrol etmekte iyi olabilir. A, B ve C vitamini içeren çörek otu yağı, cildin nemini korumasına yardımcı olur. Cilde sağlıklı bir esneklik kazandırır. Sağlıklı yağ asitleriyle birlikte yaşlanmayla belirginleşen yüz çizgilerini iyileştirmeye katkı sağlar. A vitamini, amino asitler ve yağ asitleri cilt hücrelerini yenilemek için birlikte çalışırlar. Çörek otu yağı, zamanla ciltte görülebilen renk değişimlerinin önüne geçebilir. Lekelerin ve kızarıklıkların da görünümünü azaltabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTIR

Saç sağlığı için de çörek otunun yağının faydaları olduğu bilinir. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Saç dökülmesine karşı gelirken sağlıklı saçların kazanılması için etkili olduğu iddia edilir. Saç derisinde oluşan pullanmaya ve hassasiyete karşı yatıştırıcı olabilir. Yağ üretimini dengeleyerek saçların nemli kalmasına ve beslenmesine yardımcı olduğu söylenir. Yağdaki antioksidanlar serbest radikallerin saçınızdaki zararları nötralize edebilir.