Sıcak günlere ayran dopingi

Her yudumda yaşattığı serinlik hissi ve doyumsuz lezzetiyle birlikte ayranın pek çok faydası bulunuyor. Ayran, özellikle yaz aylarında vücudumuzun kaybettiği su ve mineralleri yenilerken içeriğindeki elektrolitler sayesinde sıvı dengemizi koruyor. Bu sayede kendimizi daha zinde hissediyoruz. Kemiklere ve dişlere iyi gelen kalsiyum ve potasyum, ayranın içinde bol miktarda bulunuyor. Ayran, yoğurt kökenli olduğu için içerdiği bakterilerle bağırsakların düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Ayran, doyurucu özelliği nedeniyle aynı zamanda bir ara öğün niteliği taşırken, yemeklerin yanında içildiğinde ise hazmı kolaylaştırıyor. Vitamin ve protein açısından zengin olması, midede asit seviyesini ve kolesterol seviyesini de dengelemeye fayda sağlaması ayranın diğer faydaları arasında yer alıyor.