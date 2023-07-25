Aşırı şeker tüketimi hastalıklara sebep oluyor

Doğal olmayan şeker tüketimi artıkça hastalıklar da artıyor. Tüketilen aşırı şeker; obezite, kalp hastalıkları, Tip2 diyabet, hipertansiyon, depresyon ve uyku bozuklukları gibi çok sayıda rahatsızlığa neden oluyor. Bu süreçte de şeker tüketimini meyvelerle dengelemeniz lazım. İlave şekerli içecekler, genellikle yararı olmayan ama yaygın olarak tüketilen bir gıdadır. Bu kategoriye giren içecekler; geleneksel sodalar, sporcu içecekleri ve tatlandırılmış çaylardır. Ortak özellikleri de besin değerine sahip olmamaları ve bol şeker içermeleri. Eğer bu hastalıklar görülmeye başlanırsa hemen şekeri azaltmalısınız. Ancak bu şekilde eski sağlığınıza kavuşabilirsiniz.